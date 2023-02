Legnica: Artystyczne Ferie Zimowe z Muzeum Miedzi , zobaczcie zdjęcia

Jest czerwona, zdrowa i plastyczna. Wykorzystuje się ją w elektronice, budownictwie, do produkcji przedmiotów użytkowych, ale i w sztuce. Z miedzianego drutu bez trudu można zrobić biżuterię, wieszadełka i inne drobiazgi, które ozdobią dom. A że miedź to metal, który ostatnio jest modny zarówno w wyposażeniu wnętrz, jak i produkcji biżuterii, zapraszamy na warsztaty cięcia, gięcia, wyplatania tego metalu.

Zajęcia obejmują: spacer po wystawie „Miedź. Dzieje niezwykłego metalu”; zapoznanie się z tematem wykorzystywania miedzi przez człowieka, rozwijanie zdolności manualnych i kreatywności, warsztaty wykonywania ozdób z miedzianego drutu.

czas: około 80 minut, wiek – od 6 lat, cena – 10 zł od osoby

2. Legnica w starym zwierciadle. Czy monotypia jest techniką przypadku?

(warsztaty płatne organizowane dla grup po wcześniejszej rezerwacji)

Jak wyglądała dawna Legnica? Jakie były tutejsze ogrody, domy, pomniki? W jakich strojach paradowali dawni mieszkańcy? Jak wyglądali rycerze, którzy walczyli w wielkiej średniowiecznej bitwie z Mongołami, która się rozegrała w okolicy? Co było charakterystyczne dla tamtych czasów? Proponujemy warsztaty graficzne z monotypii. Pozwolą nam odtworzyć klimat dawnego miasta i jego dzieje, przywołają całą gamę historycznych skojarzeń. W monotypii graficznej odbitkę uzyskuje się poprzez rysowanie na odwrocie przyłożonego do rozprowadzonej farby papieru. Wymaga to wielu prób, jeśli chcemy świadomie pokierować procesem technicznym. Ale możemy również pozwolić sobie na przypadkowe efekty, które mogą okazać się dużo bardziej interesujące. Mamy dużo do odkrycia! Zajęcia obejmują: spacer po wystawie „60 lat Muzeum Miedzi w Legnicy!” oraz warsztaty graficzne.