Legnica: 30. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej „Dotyk” – znamy nazwiska laureatów! Zobaczcie zdjęcia nagrodzonych prac

30. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej „Dotyk” – znamy nazwiska laureatów!

Jury 30. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej „Dotyk” złożone z autorytetów w dziedzinie biżuterii artystycznej w składzie: Sofia Björkman, Miroslav Cogan, Sławomir Fijałkowski, Nastya Ivlieva i Małgorzata Kalińska oceniło 426 prac autorstwa 240 artystów z 30 krajów , kwalifikując do wystawy głównej prace 51 artystów z 13 krajów.

W holu legnickiego teatru można zobaczyć wystawę Holownia - jest to wystawa towarzysząca 30. Międzynarodowemu konkursowi sztuki złotniczej "Dotyk" w ramach Legnickiego Festiwalu Srebro.

Po najwyższy laur sięgnął w tym roku uznany polski artysta-złotnik, Andrzej Szadkowski , którego praca o wymownym tytule „Bolesny dotyk czasu” nawiązuje do wojny na Ukrainie . Rok temu mieliśmy okazję zwiedzać jego wystawę indywidualną podczas Legnickiego Festiwalu SREBRO w Muzeum Miedzi. Szadkowski został uhonorowany Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz otrzymał 1 kg srebra .

Druga nagroda trafiła w ręce Rudolfa M. Sheffolda z Niemiec, który do Konkursu zgłosił zachwycającą precyzją wykonania broszę zatytułowaną „Wiosna”, wykonaną ze stali nierdzewnej. Artysta również otrzymał srebrny granulat. Trzecia nagroda – Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy, jak również srebro, otrzymała Agnieszka Działo-Jabłońska, za broszę „Kolory miłości dotykiem malowane”. Nagroda Galerii Sztuki powędrowała do Petera Machaty ze Słowacji, a Srebrna Ostroga – nagroda specjalna Organizatorów za twórczą odwagę i bezkompromisowość, nowatorstwo lub dowcip wypowiedzi twórczej wraz z kilogramem srebra – do Zhipeng’a Wanga, który w Legnicy zaprezentował zestaw pierścieni wykonanych z herbaty i kawy.