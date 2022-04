LEGNICA 2,5 tys. złotych mandatu i utrata prawa jazdy. Pędziła 128 km/h w terenie zabudowanym

O tym, z jakimi konsekwencjami muszą liczyć się kierowcy nie przestrzegający przepisów drogowych, przekonała się w miniony weekend kierująca Fordem, której funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy.

Mundurowi wchodzący w skład grupy SPEED, za pomocą wideorejestratora znajdującego się na wyposażeniu nieoznakowanego radiowozu, dokonali pomiaru prędkości pędzącego przed nimi pojazdu, którego wynik wskazał 128 km/h. Okazało się, że kierującą jest 28-latka, która zlekceważyła przepisy ograniczające prędkość do 50 km/h w obszarze zabudowanym. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem kobieta została ukarana mandatem karnym w wysokości 2,5 tys. złotych, a jej prawo jazdy zostało zatrzymane. Nieodpowiedzialni kierowcy, którzy lekceważąco łamią przepisy drogowe muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami.

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego policjanci po raz kolejny apelują o rozsądek. Przypominają również jak ważna jest jazda z tzw. „prędkością bezpieczną”, czyli taką, przy której kierowca zachowuje możliwość pełnego panowania nad pojazdem i w razie potrzeby może go zatrzymać przed pojawiającą się przeszkodą, bądź ominąć ją bez zbędnego ryzyka. Na drodze, gdzie sytuacja jest bardzo często dynamiczna, mogą wystąpić okoliczności, w których zmuszeni będziemy do natychmiastowej reakcji. Nadmierna prędkość spowoduje, że nie opanujemy w porę prowadzonego pojazdu, co może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych - apeluje aspirant Anna Grześków z legnickiej komendy.