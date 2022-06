Legenda legnickich dancingów Andrzej Zborowski wciąż aktywny. UNIKATOWE ZDJĘCIA OD LAT 70

-Wtedy upomniało się o mnie wojsko, tam też śpiewałem. Wystąpiłem w 1970 roku, w Kołobrzegu na słynnym Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i otrzymałem wyróżnienie w kategorii amatorów. Pamiętam, że śpiewałem wtedy utwór Czerwono - Czarnych "A tu żniwa". Emocje były ogromne, a konkurenci utalentowani- opowiada Zborowski.

Po wyjściu z wojska założył z kolegą ponownie zespół i przed komisją we Wrocławiu zdał egzamin z wokalu. Nie mając żadnego wykształcenia muzycznego dostał drugą z trzech możliwych kategorii, to otworzyło mu drogę do grania w klubach.

Andrzej Zborowski słynny był nie tylko z wyjątkowej barwy głosu. Jego ubranie sceniczne zawsze było idealne. Stroje projektował sam. Najczęściej w kolorach czerwonym, czarnym i białym.

Prywatne archiwum Andrzeja Zborowskiego

- Zdarzało się, że jednej nocy zaśpiewałem około 80 piosenek, nie było, że boli. Klient chciał ja śpiewałem, ale robiłem to z czystą przyjemnością. Repertuar wybierałem w zależności jakie towarzystwo przebywało na imprezie. Największym hitem tamtych czasów było "Nie płacz, kiedy odjadę" Marino Mariniego. Jednak najciekawiej wspominam czasy kiedy na imprezy przychodzili Rosjanie. Byli świetnymi klientami, mieli pieniądze, a wódkę i towarzystwo uwielbiali. Dawali sute napiwki, za piosenki śpiewane po rosyjsku, bo jak mówili tęsknią za ojczyzną. Najczęściej wtedy śpiewałem "Biełyje rozy" - śmieje się Andrzej Zborowski.