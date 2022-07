Kunice stolicą polskiej muzyki szanty. Zobaczcie zdjęcia z drugiego dnia festiwalu Anna Ickiewicz

Festiwal Szanty Kunice odbywał się w dniach 8-9 lipca nad Jeziorem Kunickim. Jest to jedna z najbardziej cenionych imprez szantowych w kraju. Każdego roku na scenie występują najlepsze zespoły muzyki żeglarskiej, co ściąga do Kunic prawdziwe tłumy. Zobaczcie zdjęcia z drugiego dnia festiwalu.