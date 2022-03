Kto zlikwiduje dzikie wysypiska śmieci w Legnicy? Miasto ogłosiło przetarg ZDJĘCIA Anna Ickiewicz

Urząd Miasta ogłosił zamówienie publiczne dotyczące likwidacji dzikich wysypisk i rekultywacji gruntów. Termin składania ofert do 4 kwietnia. Umowa ze zwycięzcą zamówienia będzie obowiązywała do 12 września. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z usuwaniem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, z terenów należących do gminy Legnicy. Dzikie wysypiska są plagą nie tylko w naszym mieście. Każdego roku wydajemy na ich likwidację setki tysięcy złotych. Usuwamy ponad sześćset ton nielegalnych śmieci rocznie. Pozbywanie się odpadów w sposób niezgodny z prawem, zagrożone jest karą grzywny do 5000 zł.