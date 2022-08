Książki w języku ukraińskim z Tarnopola dotarły do Legnicy

Książki z Tarnopola dotarły do Parafii Grekokatolickiej w Legnicy. Proboszcz ks. Mirosław Drapała powiedział, że z inicjatywą zbierania książek dla swoich rodaków, którzy w wyniku wojny znaleźli się w Legnicy, wystąpili mieszkańcy miasta. Akcja odbywała się pod patronatem prezydenta Tarnopola.

Wielu uchodźców, którzy przyjechali do Legnicy, są właśnie z obwodu tarnopolskiego. Gdy tylko dowiedziałem się o akcji i o tym, że książki będą przywiezione do naszej parafii, pomyślałem o przekazaniu ich do Legnickiej Biblioteki Publicznej – powiedział ks. Mirosław Drapała