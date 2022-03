Krzysztof Zalewski zagra w maju w Legnicy! Bilety w promocyjnej cenie już są dostępne

Zalewski, Smolik // Kev Fox - koncert w Legnicy

Krzysztof Zalewski

Debiutancką płytę - rockową, ostrą, surową - wydał zaraz po wygranej "Idola" w 2004 i po jakimś czasie słuch po nim zaginął - ale to nie znaczy, że zrezygnował z muzyki. Wręcz przeciwnie! Terminował u Nosowskiej i w Heyu, grał w Muchach i Japoto, występował z Brodką, a nawet zagrał w filmie. Uzbrojony w te doświadczenia Zalewski zadebiutował ponownie, albumem "Zelig" . To wyzwanie rzucone dzisiejszej muzyce popularnej: 10 rockowych piosenek, ambitnych i chwytliwych zarazem. Dla wszystkich, ale nie dla każdego. Tą płytą zaistniał w świecie muzyki alternatywnej i zagrał setki koncertów w całej Polsce.

Rok 2016 to nowa odsłona - płyta "Złoto" - najbardziej osobista, a zarazem najbardziej przystępna i przebojowa płyta Krzysztofa Zalewskiego. Płyta ta otworzyła mu drogę do udziału w najciekawszych projektach dziejących się na polskim rynku muzycznym - jak np. Męskie Granie. To dla tego projektu Zalewski napisał utwór "Początek", który w bardzo szybkim tempie osiągnął ponad 100 milionów wyświetleń. Kolejny singiel "Kurier", który powstał do filmu Władysława Pasikowskiego również okazał się dużym przebojem. W roku 2017 z inicjatywy festiwalu w Jarocinie powstał projekt oraz album "Zalewski śpiewa Niemena".