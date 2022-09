Kryzys w legnickiej gastronomii. Kolejny lokal walczy o przetrwanie. Planta prosi o pomoc mieszkańców!

Casa Poltino oraz Wegarnik to dwie restauracje w Legnicy, które zamykają działalność wraz z końcem września. Nieciekawą sytuację finansową ma także Planta, która od ponad 2 lat przyjmuje gości przy ul. NMP. Serwuje lunche, dania obiadowe, desery, a także różnorodne drinki. Słynie z najpyszniejszego w mieście tatara.

Nie da się ukryć, że Planta skradła serce legniczan, w letnie weekendy trudno było znaleźć tam wolny stolik. Jednak pandemia, a następnie inflacja, podwyżki kosztów utrzymania lokalu oraz żywności, okazały się trudnościami, których nie da się samodzielnie pokonać. Dlatego Planta zwróciła się o pomoc do mieszkańców. Na portalu zrzutka.pl uruchomiła zbiórkę.

Nie jesteśmy przyzwyczajeni prosić o pomoc, ale jest to ostatnia dostępna forma ratowania miejsca, które dla wielu jest czymś więcej niż barem. Rok 2022 pokazał nam, że nigdy nie wolno mówić “gorzej już nie będzie”, będzie. Wiemy, że czasy są ciężkie nie tylko dla nas. Pomimo podjęcia drugiego etatu (drugiej pracy) podwyżki kosztów działalności pokonują nas. Wzrost ceny energii elektrycznej dla przedsiębiorstw o 400%, pnącą się w górę składka ZUS, dramatycznie rosnące ceny żywności w połączeniu z brakiem możliwości odliczenia od niej podatku VAT sprawiły, że zamykamy sezon letni z długami. W poprzedni sezon jesienno-zimowy wchodziliśmy z oszczędnościami, które pozwoliły nam przeżyć. (...) 2,5 roku temu ulica Najświętszej Marii Panny w Legnicy była dolnośląską stolicą aptek i banków. Rozpoczęliśmy proces, który trwa do dziś i zmienia to miasto (...) Każda ofiarowana przez Was cegiełka pozwoli zatrzymać proces niszczenia polskiej gastronomii. Zbudujmy wspólnie mur i nie dajmy zamknąć się w domach! - apelują do mieszkańców właściciele Planty.