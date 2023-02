Koszmarny wypadek na ulicy Sikorskiego w Legnicy. Ranny został chłopiec, zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Do potrącenia 12-letniego chłopca doszło na przejściu dla pieszych na ulicy Sikorskiego na wysokości kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Czy chłopiec jechał na hulajnodze czy ją prowadził i dlaczego doszło do wypadku ustala policja. Chłopiec w ciężkim stanie został przewieziony do legnickiego szpitala.