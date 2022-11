Konwencja Polskich Klubów Lions w Legnicy, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Członkowie Stowarzyszenia Lions z Polski i goście z zagranicy przyjechało do Legnicy na swoją konwencje. Podczas dyskusji Lionsi podsumują mijający rok działalności, oraz będą dyskutować o planach na kolejny rok. W tym roku legnicki Lions Club był zaangażowany także we wsparcie Ukraińców, którzy przybyli do Polski w związku z wojną W minionym 20 - leciu klub z Legnicy na swoje akcje charytatywne przekazał 2 mln zł.