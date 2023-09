Konferencja legnickich organizacji pozarządowych już 28 września. Zobacz program

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji oraz skorzystania z wiedzy i doświadczenia naszego gościa dr Marii J. Zajączkowskiej, a także uczestnictwa w konsultacjach, które stwarzają okazję do wyrażenia opinii co do ostatecznego kształtu przyjętych w Programie rozwiązań i służą poprawie jakości procesu podejmowania decyzji przez władze samorządowe.

PROGRAM KONFERENCJI

28 września 2023 r., godz. 16.00

Legnica, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Jordana 17

godz. 16.00 Otwarcie konferencji

godz. 16.10 „Znaczenie mediacji w organizacji” – wykład dr Marii Jolanty Zajączkowskiej

ok. godz. 17.30 Omówienie „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2024” – dyskusja

ok. godz. 18.30 Zakończenie konferencji