Koncert Ralpha Kaminskiego w Legnicy odwołany! Artysta zachorował

Droga publiczności,

powodu choroby Ralpha, jesteśmy zmuszeni do odwołania dzisiejszego koncertu w Legnicy. Od trzech dni Ralph walczył o poprawę, jednak nie udało się wystarczająco wyzdrowieć aby mógł dla Was wystąpić.

Przepraszamy.

Jest nam ogromnie przykro, że ten ostatni koncert lata się nie odbędzie.

Odwołanie koncertu to zawsze ostateczność i nie jest to łatwa decyzja. Bardzo czekaliśmy na to spotkanie, jednak mamy nadzieję, że spotkamy się w innym czasie, w zdrowiu

Dziękujemy za Waszą wyrozumiałość.