Koncert „No War – make music” w Spiżarni. LAiK prowadzi nabór solistów i zespołów, które chciałyby zaprezentować się podczas koncertu

9 września w Klubie Spiżarnia zaplanowany jest koncert charytatywny „No war - make music”, z którego dochód zostanie przekazany dla walczącej z rosyjską agresją Ukrainy. Organizatorzy do 25 sierpnia przyjmują zgłoszenia kapel i solistów chętnych wystąpić na tym wydarzeniu.

Legnica Aktywnie i Kreatywnie we współpracy z klubem Spiżarnia, Ministerstwem Wódki i Śledzia i Fundacją „Otwarta Droga” organizuje nowe wydarzenie w Legnicy – koncert charytatywny „No war – make music”. Impreza rozpocznie się już 8 września w na legnickim rynku, w ogródku gastronomicznym Ministerstwa. 9 września natomiast wydarzenia przeniesienie się do sali koncertowej klubu Spiżarnia. LAiK nie wyklucza organizacji trzeciego dnia koncertów.

- Już we wstępnej fazie przygotowania wydarzenia nawiązaliśmy współprace z ciekawymi wykonawcami z różnych gatunków muzycznych, w tym znanymi polskimi muzykami. Wiele więc wskazuje na to, że impreza może zostać podzielona koncerty o różnej tematyce muzycznej. Pragniemy zachować jak najbardziej otwartą formułę wydarzania, więc otwieramy także oficjalny nabór solistów i kapel na koncert. Liczymy na to, że koncertowy line-up uda nam się wzbogacić także o muzyków z Ukrainy, którzy obecnie przebywają w Polsce. Na naszej scenie obok doświadczonych i znanych muzyków zawsze było również miejsce dla debiutantów. Mamy więc nadzieje, że i tym razem uda nam się zaprezentować jakieś zupełnie świeże brzmienia – mówi Dawid Stefanik z LAiK.