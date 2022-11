Koncert KMINEK w Sali Maneżowej legnickiej Akademii Rycerskiej, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Michalina Maruniak z zespołem dała brawurowy koncert w Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej w Legnicy. Jest to premiera drugiej płyty, której wydawcą jest LUNA MUSIC z Wrocławia. Druga płyta jest jak pieczątka, potwierdzenie istnienia. Dowód na to, że to co się kiedyś zaczęło trwa i ma się bardzo dobrze… Pierwszym singlem zwiastunem jest utwór LITERY. Teledysk - Paweł Gromkotka Podczas koncertu zespół zaprezentował nowy muzyczny materiał naprzemiennie ze znanymi szerokiej publiczności piosenkami NIE KRADNIJ, CHŁOPAKU, ZŁOTA RYBA, DO CHLEBA KMINEK… Skład zespołu: Michalina Maruniak Jerzy Delwo Paweł Zając Bartosz Woźniak