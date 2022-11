Kompletnie pijany legniczanin doprowadził do groźnie wyglądającego wypadku pod Grzybianami

47. letni mieszkaniec Legnicy, z aktywnym zakazem prowadzenia pojazdów wydanym przez Sąd Rejonowy w Legnicy,

postanowił nie stosować się do orzeczenia i wybrał się na przejażdżkę. Nie przeszkadzało mu to, że wcześniej wypił sporą ilość alkoholu. W pewnym momencie stracił panowanie nad kierownicą i dachował na drodze w pobliżu Grzybian.

Wypadek wyglądał bardzo groźnie, jednak kierujący wyszedł z tego cało. Po badaniu alkomatem okazało się, że ma 2,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Pamiętajmy, że prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości to przestępstwo zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności. Każdy, kto jest świadkiem sytuacji, w której pijany kierowca usiłuje wsiąść do samochodu i odjechać, zobowiązany jest uniemożliwić mu popełnienie przestępstwa, bądź powiadomić Policję.