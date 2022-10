Kolejne miejsce znika z kulinarnej mapy Legnicy. Pan Ziemniak, czyli warzywniak przy ul. Gumińskiego kończy działalność

To koniec warzywniaka przy Gumińskiego?

Pan Ziemniak przy ulicy Gumińskiego w Legnicy kończy działalność. Warzywniak otwarty do końca listopada

Plaga zamknięcia lokali gastronomicznych w Legnicy w drugiej połowie 2022 roku

Pan Ziemniak to sklep z warzywami, owocami, pieczywem i zdrową żywnością znajdujący się od 3 lat przy ulicy Gumińskiego w Legnicy. Dzisiaj na facebookowym profilu Pana Ziemniaka pojawiła się druzgocąca informacja o zamknięciu sklepu, który pozostanie otwarty tylko do końca listopada. Wpis wzbudził falę żalu w mieszkańcach. W komentarzach czytamy (pisownia oryginalna):



Jedyny w okolicy TAK, prowadzony z pomysłem, dobrze zaopatrzony sklep



Pamietam jak w czasach pandemii przywoziliście zakupy... pomagaliście... wszystko świeżutkie, pyszne, pachnące... fantastyczna obsluga, zawsze... będzie mi Was ogromnie brakować