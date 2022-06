Kawałek Toskanii na Dolnym Śląsku. Tak, znajdziecie ją w malutkiej Bukownej w Ogrodzie Freya pomiędzy Lubinem, a Legnicą

Związek i miłość do Włoch istnieje w naszych sercach od ok 30 lat. W ogrodzie nie małe znaczenie odgrywają ozdoby, takie jak dzbany czy figury. Pergola to kolumnada niczym z Toskanii, obsadzona została glicynią i winoroślami. Ogród sensoryczny z licznymi ziołami, palmami, oleandrami, bugenvillą nazwany został „ ogrodem śródziemnomorskim” - opowiada nam właścicielka Anna Rawska.