Kawałek Arizony w Legnicy? Tak! W Salamance zjesz prawdziwego amerykańskiego burgera Anna Ickiewicz

Lokal Salamanca powstał pod koniec 2020 roku w ciężkim okresie pandemicznym. To, co wyróżnia ich produkt na tle innych to bułka maślana oraz autorska mieszanka wołowiny, skrupulatnie przygotowywana przez właścicieli. Z okazji Dnia Dziecka przygotowano specjalną ofertę promocyjną. Każde dziecko 1 czerwca może liczyć na 50% rabatu na burgera! Oferta dotyczy również młodzieży, za okazaniem legitymacji studenckiej.