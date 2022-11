Karp na święta drogi jak nigdy! Gdzie można kupić żywego karpia w okolicach Legnicy

Rok 2022 jest wyjątkowy pod względem podwyżek. Niemal z dnia na dzień zauważamy jak szybko rosną ceny podstawowych produktów spożywczych. Jeszcze wiosną cukier kosztował 2,50 za kilogram, teraz ciężko znaleźć go poniżej ceny 5 złotych. Podobnie jest z karpiem. W ubiegłym roku za kilogram żywej ryby płaciliśmy 18-20 złotych i to, i tak było drożej niż w 2020 roku.

Tegoroczne święta będą jeszcze droższe, bo jak dowiadujemy się w pobliskich gospodarstwach rybnych, już teraz zapłacimy od 28 do nawet 32 złotych za kilogram, a gospodarze nie wykluczają podwyższenia cen przed samymi świętami.

W galerii znajdziecie adresy i telefony do gospodarstw rybnych w pobliżu Legnicy, gdzie kupicie świeżo złowioną rybę na wigilijny stół.