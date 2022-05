Kardiolodzy z legnickiego szpitala, dr n. med. Piotr Rola oraz lek. med. Mateusz Barycki nagrodzeni!

WCCI (Warsaw Course on Cardiovascular Intervention) to jedna z najważniejszych w kraju i Europie środkowo-wschodniej konferencji kardiologicznych organizowanych w Warszawie pod auspicjami Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych (AISN) i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Biorą w niej udział kardiolodzy, kardiolodzy interwencyjni, kardiochirurdzy i specjaliści z całego świata. Naukowcy i medycy przedstawiają swój dorobek i doświadczenie w formie prezentacji, biorą udział w symultanicznych konferencjach oraz interaktywnych warsztatach. W tym roku tematami przewodnimi były: rewaskularyzacja tętnic wieńcowych ze szczególnym uwzględnieniem: wielonaczyniowej choroby wieńcowej, problemu bifurkacji wieńcowych oraz przezskórnego leczenia chorób strukturalnych serca (w tym interwencje na zastawce aortalnej, mitralnej oraz trójdzielnej).

Podczas konferencji przedstawiliśmy dwa przypadki kliniczne z naszego ośrodka w ramach tematycznej sesji dotyczącej najbardziej wymagających zabiegów w 2021 i 2022 r. (tytuł sesji: My most demanding case in 2021-2022. Session under the patronage of the e-journal Interventional Cardiology Academy in cooperation with Club 30 of the PCS.) - mówią specjaliści z oddziału kardiologicznego naszego szpitala.