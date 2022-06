Kąpielisko Kormoran w Legnicy na dawnych fotografiach. Mieszkańcy wypoczywali tu już niemal 100 lat temu! To kawał historii miasta

Kąpielisko Północe, czyli Nordbad, oddano do użytku w 1930 roku. Jednak już wcześniej w tym miejscu znajdowało się tzw. kąpielisko miejskie.

Naturalna pływalnia dysponowała dużą powierzchnią do leżakowania, plażą, pomostem i wieżą do skoków, z której także można było podziwiać panoramę miasta. Parter stanowi otwarta hala z kolumnami. Kolorowa płyta wspornikowa nad smukłymi kolumnami i most pomostowy na wyższą kondygnację nadały obiektowi cech budowli nadmorskich. Centralnie został usytuowany pawilon wejściowy. Zabudowania szatni i restauracji wzniesiono w tzw. stylu międzynarodowym lat 30.