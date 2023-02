Już od następnego poniedziałku staną wszystkie placówki legnickiego MOPS-u. Potrzebujący pozostaną bez opieki

Kiedy rozpocznie się strajk, jak będzie przebiegał i do kiedy potrwa?

Od kiedy pracownicy MPPS Legnica domagają się podwyżek wynagrodzeń?

Od czerwca 2022 roku w MOPS i DPS trwają spory zbiorowe. Domagamy się wprowadzenia podwyżek w wysokości 1200 zł brutto z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 oraz 400 zł brutto od stycznia 2023 roku. Wszystkie etapy prowadzonych sporów zbiorowych zakończyły się fiaskiem. Rokowania, mediacje z udziałem mediatora wskazanego z listy ministerstwa nie przyniosły rezultatu. Prezydent nie przedstawił propozycji rozwiązania sporu- mówi Aneta Mazur Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w MOPS w Legnicy.

3 listopada ubiegłego roku odbył się dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Protestowało wówczas od 90 do 100 proc. obecnych w pracy pracowników, jednak pomimo tak licznego protestu stanowisko władz miasta nie uległo zmianie.

[

sc]Ile osób opowiedziało się za strajkiem?[/sc]

Wobec braku porozumienia, zostało przeprowadzenie referendum strajkowego. Decyzja pracowników była jednoznaczna. W MOPS w głosowaniu wzięło udział 310 osób (na 340 zatrudnionych) co stanowi 91,18 proc. uprawnionych pracowników, z czego 97,42 proc. opowiedziało się za strajkiem. Natomiast w DPS głosowało 75 osób (na 90 zatrudnionych) co stanowi 83,33 proc. uprawnionych pracowników, z czego 98,67 proc. osób opowiedziało się za zorganizowaniem akcji strajkowej.