Jutro (środa 11 05.22) rusza uzupełniająca rekrutacja do legnickich przedszkoli Anna Ickiewicz

W środę (11 maja) o godz.9.00 rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Potrwa do piątku (13 maja) do godz.15.00. Nabór będzie prowadzony z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.