Jesteś w ciąży i potrzebujesz fachowego wsparcia ? Zapewni Ci je duola z okolic Legnicy. Opisujemy ten zawód Anna Ickiewicz

Doula to kobieta doświadczona w macierzyństwie, z dużą wiedzą o przebiegu fizjologicznym porodu oraz o zachowaniu kobiety rodzącej w trakcie samego porodu. Coraz więcej słyszy się o doulach i coraz więcej kobiet chce, aby kobiety te towarzyszyły im podczas ciąży, porodu i połogu. Zazwyczaj po wielu szkoleniach przygotowujących ją do tej ważnej roli. Doula to piastunka kobiety ciężarnej (z greckiego – kobieta „która służy”).