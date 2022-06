Jest porozumienie o współpracy pomiędzy LSSE a Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz"

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz, Centrum Oceny Technologii zajmuje się oceną technologii, działając w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Celem Instytutu jest dostarczanie eksperckiej wiedzy na temat skutków wprowadzania nowych technologii, aby wspomagać procesy decyzyjne administracji publicznej, biznesu i obywateli.

Łukasiewicz – Orgmasz jest koordynatorem Branżowych Punktów Kontaktowych. Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK) wspierają przedsiębiorców i naukowców w ubieganiu się o unijne środki na realizację projektów B+R w ramach programu Horyzont Europa. Program ten jest największym w historii Unii Europejskiej programem badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania zostanie przeznaczone łącznie 95,5 mld euro. Branżowe Punkty Kontaktowe będą funkcjonowały do końca trwania programu HE, a ich działalność będzie się koncentrowała na integrowaniu środowisk skupionych wokół technologii cyfrowych, przemysłu i przestrzeni kosmicznej. W przedsięwzięciu bierze udział sześć instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, wyspecjalizowanych w określonych branżach, które posiadają dostęp do specjalistycznej wiedzy naukowo-technicznej, w tym również do zasobów kadrowych, technologicznych i infrastrukturalnych.