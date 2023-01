Jest kasa od WFOŚiGW na „Ciepłe Mieszkanie”, podpisano umowy w Legnickim Starostwie

Program „Ciepłe Mieszkanie” z budżetem 1,4 mld złotych skierowany jest do właścicieli, użytkowników mieszkań w budynkach wielorodzinnych, jego celem jest docieplania budynków. To program, który jest uzupełnieniem programu priorytetowego „Czyste Powietrze” dla budynków jednorodzinnych, który od stycznia 2023 r. działa w nowej, jeszcze prostszej wersji. W ten sposób ma być uszczelniony system związany z jakością powietrza w Polsce, by generacja niskiej emisji była coraz mniejsza.

„Ciepłe Mieszkanie” - to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, tzw. „kopciuchów” i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.