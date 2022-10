Jest kasa dla samorządów z terenu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne, zdjęcia

– Bardzo się cieszę, że dofinansowanie otrzymały priorytetowe projekty i strategiczne tereny. Gmina Kotla i gmina Głogów otrzymały ponad 350 mln. Podstrefa Miękinia oraz Środa Śląska to kwota w wysokości grubo ponad 280 mln. Wsparcie trafiło również do miasta Legnica oraz gminy miejskiej Lubin, a to kolejne nasze ważne tereny – powiedział nam Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na dzisiejszej konferencji prasowej. Jako LSSE dysponujemy trzema świetnymi gruntami i lokalizacjami pod inwestycje. To jest blisko 400 ha w Lubinie, Miękini, Środzie Śląskiej i aglomeracji Głogów. Jestem przekonany, że najbliższa dekada w LSSE będzie należała właśnie do tych terenów – dodał prezes.

Dolnośląscy beneficjenci Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych:

· Gmina Miękinia – 262,6 mln zł (2 projekty)

· Miasto Lubin – 250 mln zł (2 projekty)