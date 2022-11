Jarmark Staroci w Legnicy już w najbliższą niedzielę. To jeden z najsłynniejszych targów staroci na Dolnym Śląsku! Co tu można kupić? Klaudia Korfanty

Październikowy Jarmark Staroci odbędzie się w niedzielę 13 października na Rynku w Legnicy. To wyjątkowe miejsce spotkań miłośników antyków i nie tylko. Co miesiąc do Legnicy zjeżdżają się mieszkańcy regionu.