Jarmark Bożonarodzeniowy w Lubinie wystartował z wielką fetą. Nie znajdziemy tu "paragonów grozy"! Potrwa do 12 grudnia

Dokładnie o godzinie 18:00, 6 grudnia, lubiński rynek zabłysnął świątecznie. Mnóstwo ludzi, a przede wszystkim dzieci przyszło przywitać Mikołaja i spędzić ten czas na wspólnym celebrowaniu nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Lubiński jarmark zachęca nie tylko atrakcjami takimi jak kino pod chmurką, ale i cenami oferowanymi przez wystawców Ceny są zbliżone do tych z ubiegłego roku. Grzane wino kupimy za 15 zł/250ml, grzane piwo za 10 zł, a gofra już od 10 zł. Można tu kupić piękne świąteczne prezenty, a przy okazji świetnie się bawić. Na jarmarku jest wielu rękodzielników i producentów zdrowej żywności z regionu. Na tym jarmarku nie zapłacimy "paragonów zgrozy". Warto odwiedzić to miejsce, bo jarmark potrwa do 12 grudnia.

Spotkacie tu również Anioły, które zbierają datki na prezenty dla dzieci z domów dziecka. Earto coś wrzucić do puszki, bo Anioły są Boskie.

Zobaczcie zdjęcia z inauguracji: