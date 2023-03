Janowice Duże: Jest już ciepło w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Dzięki PKO Bank Polski oddział w Legnicy strażacy w swojej remizie mają już ciepło. Magdalena Dyrcz powiedziała nam, że na wykonanie systemu ogrzewania bank przekazał strażakom 5 tysięcy zł. Teraz drużyna młodzieżowa może ćwiczyć już w ciepłych pomieszczeniach. Natomiast Wójt Gminy Krotoszyce Wojciech Woźniak, powiedział nam, gmina przekazała na tę inwestycje 3 tysiące zł i to jest pierwszy etap pomocy dla jednostki OSP w Janowicach Dużych. Teraz musimy się skupić na pozyskaniu wozu bojowego! Przypomnijmy, w sobotę 25 lutego Wóz Ochotniczej Straży Pożarnej z Janowic Dużych jechał do mającego płonąć tira na autostradzie A4. Na wysokości miejscowości Babin auto osobowe jechało wprost "na czoło" ze strażakami, aby uniknąć zderzenia kierowca wozu strażackiego zjechał na pobocze i tam pojazd przewrócił się na bok. Czterech strażaków zostało poszkodowanych, wszyscy zostali odwiezieni do legnickiego szpitala. Auto niestety zostało zniszczone i nie nadaje się do remontu. Niestety takie nowe auto kosztuje około miliona złotych, wszyscy obecni na dzisiejszym spotkaniu jednogłośnie zadeklarowali, zrobimy wszystko aby pozyskać taki wóz bojowy. Jak tylko rozpocznie się akcja zbiorki poinformujemy wszystkich o tym, aby jak najszybciej mieć taki samochód.