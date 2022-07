Jadłodzielnia w Legnicy pożywką dla "cwaniaków" nie dla potrzebujących? Nie dopuścimy do tego!

Ulli Schäffter wraz z grupą przyjaciół i zaprzyjaźnionymi przedsiębiorcami od grudnia 2019 roku pilnują, aby lodówka była zawsze pełna jedzenia dla tych, którzy go potrzebują, bo zwyczajnie ich na nie nie stać.

Ostatnio Ulli zaobserwował, że lodówki trzeba... pilnować, bo korzystają z niej nadmiernie osoby, które stać na papierosy czy stylizację paznokci!

Zauważyłem, że jest grupa cwaniaków, którzy potrafią zabrać całe jedzenie z lodówki dla siebie, nie zostawiając nic dla innych. Staram się teraz stać przy lodówce i rozdawać porcje dla każdego, ale w pobliżu stoją osoby, które stać na papierosy czy stylizację paznokci. Tak być nie powinno. To jedzenie jest dla biednych, a jeśli stać cię na papierosy, czy na lakier do paznokci to stać cię również na jedzenie. Nie powinieneś tego zabierać, bo to jest dla ludzi, którzy nie mają na takie przyjemności! - mówi wzburzony Ulli.