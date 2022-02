Instruktor nauki jazdy pod wpływem alkoholu! Stracił panowanie nad autem i dachował na ul. Słubickiej w Legnicy Anna Ickiewicz

Wczoraj (26.02) w południe Komenda Miejska Policji w Legnicy została powiadomiona o wypadku drogowym, do którego doszło w Legnicy na ul. Słubickiej. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu drogowego, którzy udali się na miejsce ustalili, że kierujący nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i dachował. Jak się okazało, mężczyzna znajdował się w stanie nietrzeźwości. Za swoją nieodpowiedzialną jazdę odpowie teraz przed Sądem. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do 15 lat.