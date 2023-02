Idziesz do lasu na spacer? Poznaj kilka zasad, aby nie zrobić krzywdy sobie, ani przyrodzie

W lesie zbieramy tylko rośliny, co do których mamy pewność, że są tym co chcemy zebrać. Nie wszystko co jest ładne jest jadalne, a może być wręcz trujące. Radziłbym tylko zajadać borówkę brusznicę, borówkę czernicę, poziomki i maliny. Dodatkową radą z mojej strony jest zjadanie dóbr z lasu dopiero w domu po umyciu ich. Nie zawsze wilgoć na owocu jest rosą. Mogą to być odchody dzikich zwierząt i możemy w ten sposób zarazić się choćby bąblowcem - radzi doświadczony leśnik.