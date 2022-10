I Międzynarodowe Forum Młodzieży odbędzie się w Legnicy

- W Legnicy dajemy młodym ludziom warunki do rozwoju i współtworzenia przestrzeni miejskiej. Stajemy się dzięki temu wzorem dla innych miast, ale też miejscem dialogu o sprawach młodzieży. Forum w Legnicy to kolejna przestrzeń do rozmów o naszym regionie, mieście, osiedlu dlatego zachęcam Legniczan do udziału- mówi Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy.