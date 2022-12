Herbata z całego świata. Ten sklep z herbatami istnieje- w Legnicy już niemal 25 lat! Rozmawiamy z właścicielem

Historia sklepu Herbata z całego świata w Legnicy

Od marzenia państwo Jastrzębscy przeszli do czynów. W styczniu 1998 roku wynajęli niewielki lokal przy ulicy Zamkowej. Nie udało się znaleźć lokalu odpowiedniego na otwarcie herbaciarni, dlatego małżeństwo zdecydowało się założyć sklep z herbatami. Od początku działalności sklepu na pierwszym miejscu stała jakość . Herbaty ze sklepu państwa Jastrzębskich miały być zdrową alternatywą dla niekoniecznie naturalnych herbat ekspresowych sprzedawanych w torebkach, a sam lokal połączeniem elegancji i przytulności. Po 5 latach i dobrze rozwijającym się biznesie właściciele podjęli decyzję o otwarciu drugiego sklepu - na pasażu CH Auchan. Lokal był bardziej przestronny i przyciągał masę klientów. Po dwóch latach zamknięto sklep przy ulicy Zamkowej, a ten na pasażu Auchan funkcjonuje do dziś jako jedyny sklep stacjonarny.

Co można kupić w sklepie?

Jak sama nazwa wskazuje w sklepie Herbata z całego świata klienci mogą popróbować herbat z różnych zakątków - najwięcej pochodzi z południowej Azji - Indii, Sri Lanki, Japonii i Chin, ale są też herbaty na przykład z Afryki czy Ameryki Południowej. Wszystkie herbaty są liściaste. Kupimy tu ok. 200 rodzajów herbat: herbatę białą, zieloną, czerwoną, czarną, rooibos, matchę czy yerba matę, ale też aromatyczną kawę w ziarnach z niewielkiej polskiej palarni, zioła, przyprawy czy słodycze idealne do herbaty. W sklepie nie zabrakło też odpowiednich naczyń do zaparzania i picia herbaty czy kawy: filiżanki, kubki z zaparzaczami, imbryki i specjalne naczynia do yerby maty.