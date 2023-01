Giannis Masouras nowym piłkarzem Miedzi Legnica, ma kontrakt do 30 czerwca 2024 roku Piotr Krzyżanowski

Giannis Masouras jest wychowankiem Apollonu Patras. Jego kolejnymi klubami były Panachaiki Gymnastiki Enosi oraz Atlitiki Enosi Larisa, w którym zadebiutował w greckiej elicie. Tam dostrzeżony został przez Olympiakos SFP. Z najbardziej utytułowanego greckiego zespołu wypożyczany był do klubów Panionios GSS i AE Larisa, a także Górnika Zabrze oraz niderlandzkiej Sparty Rotterdam. W najwyższych klasach rozgrywkowych Grecji, Polski i Niderlandów wystąpił w 87 meczach, zdobywając 1 gola. Do tego dołożył 21 gier i 3 bramki w krajowych pucharach. Zanotował też 3 mecze w reprezentacji Grecji U21. Ma 26 lat i mierzy 181cm wzrostu a kontrakt podpisał do 30 czerwca 2024 roku.