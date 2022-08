Gdzie legniczanie najchętniej przekraczają dozwoloną prędkość. Dane z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Cennik mandatów Anna Ickiewicz

Choć stan legnickich dróg pozostawia wiele do życzenia to kierowcy i tak nie zwracają na to uwagi i w wielu przypadkach przekraczają dopuszczalną prędkość. Zobaczcie gdzie w Legnicy najczęściej dochodzi do takich wykroczeń.