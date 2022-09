Galeria Sztuki w Legnicy we wrześniu zaprasza na dwie nowe wystawy. Poobcuj ze sztuką! Klaudia Korfanty

We wrześniu w Galerii Sztuki będziemy mogli zobaczyć dwie nowe wystawy. Pierwsza z nich, dostępna już od sierpnia do 25 września, to malarstwo Julii Świtaj, wielokrotnie nagradzanej absolwentki katowickiej ASP. Druga wystawa będzie dostępna od 2 września do 9 października. Zobaczymy na niej prace Basi Bańdy, poruszające tematykę cielesności. Więcej o wystawach poniżej.