Fryzjeriada w Legnicy. Zobaczcie na zdjęciach jaka moda na fryzury panowała w marcu 2016 roku Piotr Krzyżanowski

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w marcu 2016 roku odbyły się eliminacje do III Mistrzostw we Fryzjerstwie "Fryzeriada 2016", pod hasłem: "Awangarda we fryzurze". W eliminacjach wystartowało trzydzieści osób z Dolnego Śląska, do finału zakwalifikowano dwadzieścia osób. Honorowy patronat nad eliminacjami miał Cech Rzemiosł Różnych w Legnicy.