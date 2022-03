Fontanny w dawnej Legnicy. Zobacz, gdzie były kiedyś fontanny i jak pięknie ozdabiały Legnicę. Część z nich istnieje do dziś [ZDJĘCIA]

Fontanny w Legnicy - dawne i dzisiejsze

Najwięcej fontann powstało w mieście po uruchomieniu wodociągu w 1879 r. Wtedy to Legnica miała 8 wodotrysków. Większość z nich, niestety, zniknęła z pejzażu miejskiego. Nie ma już fontanny na Placu Wolności, Placu Słowiańskim (przy budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych), przy Bramie Głogowskiej, ul. Chojnowskiej (przy dawnym Szpitalu Miejskim). Znany wszystkim legniczanom „Chłopiec z łabędziem” przed Nowym Ratuszem, to adaptowana do roli fontanny popularna XIX wieczna rzeźba ogrodowa.