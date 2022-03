Ewa Kasprzyk będzie gościem 19 Spotkania Kobiet w Legnicy. Już 17 marca

Ewa Kasprzyk jako aktorka filmowa zadebiutowała w 1985 roku rolą Kwiryny w filmie Barbary Sass "Dziewczęta z Nowolipek" oraz jako Maria w dramacie Jacka Koprowicza "Medium". Stworzyła szereg wyrazistych komediowych kreacji w filmach Romana Załuskiego; "Kogel-Mogel"(1988), "Galimatias czyli Kogel - Mogel II"(1989) i "Komedia małżeńska"(1993). Na swoim koncie ma wiele znakomitych ról w filmach, serialach i przedstawieniach teatralnych.

Legniczankom Ewa Kasprzyk opowie nie tylko o swojej karierze zawodowej, ale także o tym, dlaczego warto pokochać siebie i jak w życiu być szczęśliwą. Porozmawiamy również o łamaniu stereotypów i braku lęku przed upływającym czasem. Nie zabraknie także tematów damsko – męskich.

Spotkanie Kobiet z Ewą Kasprzyk odbywa się w ramach cyklu kobiecych spotkań dla legniczanek pn. „Obudź w sobie wiosnę”. Na spotkanie obowiązują bezpłatne wejściówki do pobrania w Galerii Satyrykon od 9 marca 2022 roku.

Za legniczankami jest już 18 spotkań kobiet. Zazwyczaj to przybyłe Panie otrzymywały drobne upominki. Dziś są proszone o przyniesienie ze sobą kremu do twarzy, kremu do rąk czy też balsamów do ciała, które zostaną następnie przekazane do kobiet z Ukrainy, które w ostatnich dniach zamieszkały w naszym mieście.

Spotkanie Kobiet z Ewą Kasprzyk odbędzie się 17 marca o godz. 18.00 tradycyjnie w budynku Letia Business Center, ul. Rycerska 24.