Dziurawa i zaśmiecona ulica Kunicka w Legnicy, zobaczcie aktualne zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Tak zaśmieconego pobocza ulicy jak przy ulicy Kunickiej to chyba nie ma w Legnicy, napisał do naszej redakcji pan Piotr . Sprawdziliśmy, śmieci jest mnóstwo i do tego od wielu tygodni pojawiają się dziury w jezdni. Jest ich coraz więcej i są coraz większe i bardzo głębokie. Niebawem nawet slalomem nie będzie można przejechać ulicą Kunicką aby nie wjechać w dziurę. Legniccy kierowcy apelują, drogowcy do roboty!