Dzisiejszej nocy ma ruszyć remont alei Rzeczypospolitej od ulicy Piłsudskiego do Kaczawskiej w Legnicy

Koszt tej inwestycji około 635 tys. zł. Roboty prowadzone będą od godz. 22.00 do godz. 5.30 przy ręcznym sterowaniu ruchem. W ciągu dnia ruch będzie odbywał się normalnie. Takie założenia pozwolą uniknąć bardzo uciążliwych objazdów po sąsiednich ulicach, a także wpłynie to znacząco na skrócenie czasu przebudowy. Wykonawca jednocześnie przeprasza mieszków za uciążliwości wynikające z pracy w porze nocnej. Prace mają ruszyć dzisiaj o godzinie 22, jak dowiedzieliśmy się w ZDM, jeżeli tylko pogoda na to pozwoli. Obecnie swoje prace prowadzą legnickie wodociągi ale nie ma to nic wspólnego z remontem Rzeczypospolitej.