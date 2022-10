Dzisiaj obchodzimy Dzień Kundelka, zobaczcie zdjęcia tych z Legnicy Piotr Krzyżanowski

Tylko właściciele kundelków wiedzą ,że są to najukochańsze stworzenia na ziemi. 25 października jest to Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt i dlatego pomysłodawcy Dnia Kundelka wybrali go na obchodzenie dnia swoich milusińskich. Zobaczcie zdjęcia legnickich piesków.