Dziś zakończenie roku w szkołach. Ilu uczniów w Legnicy rozpoczyna dziś wakacje?

Rok szkolny zakończy również starsza młodzież. W tym roku do publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży uczęszczało łącznie 5.949 uczniów, w tym 2.730 do liceów oraz 3.219 do techników i branżowych szkół I stopnia.

W kwietniu świadectwa ukończenia szkoły odebrało już 1.163 absolwentów liceów i techników, którzy w maju przystąpili do matur. Na wyniki egzaminu dojrzałości będą musieli poczekać do 5 lipca br.

Najmłodsi legniczanie objęci opieką przedszkolną w roku szkolnym 2021/2022, to grupa licząca łącznie 3.755 dzieci. W 17 legnickich przedszkolach prowadzonych przez miasto oraz 4 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wychowaniem przedszkolnym objętych było 2.094 maluchów. Natomiast do 25 przedszkoli i 3 punktów przedszkolnych niepublicznych uczęszczało 1.661 dzieci. W okresie wakacyjnym przedszkola będą pracowały zamiennie w lipcu lub sierpniu.