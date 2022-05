Dziś jest Światowy Dzień Pszczół. Poznaj efekty zdrowotne ich pracy! ZDJĘCIA OPISY WŁAŚCIWOŚCI

Dariusz Jamroga z pszczołami zna się już od dziecka. Aktualnie posiada 50 rodzin pszczelich, a w trakcie sezonu bywa ich nawet 100. Do "zimowki" łączy się je, aby wzmocnić rodziny. W trakcie sezonu Dariusz Jamroga wozi rodziny pszczele w różne miejsca, aby uzyskać różne odmiany miodu.

- Mój Dziadek przywiózł ze sobą pszczoły z Litwy, gdzie mieszkał do 1946 roku, była to odmiana Krainka - pszczoła mała, ale bardzo agresywna. Od dziecka jestem przyzwyczajony do użądleń i do kręcenia miodu, pamiętam, że podczas matur kręciłem miód i nie wiedziałem czy się uczyć czy zajmować pszczołami - wspomina Dariusz Jamroga.