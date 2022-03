Dziś Dzień Piekarzy i Cukierników! Przypominamy historię piekarni na ulicy Jaworzyńskiej w Legnicy i jej założyciela Bogusława Wąsiewicza

Jedna z najstarszych piekarni w Legnicy znajduje się przy ul. Jaworzyńskiej. Tutaj jakość i tradycja liczą się najbardziej!

Piekarnia Wąsiewicz znajdująca się przy ulicy Jaworzyńskiej 8 w Legnicy jest jedną z sześciu piekarni w mieście, które oferują samodzielnie wypiekany na miejscu chleb. Jednocześnie jest to jedyna piekarnia, która od początków działalności do wypiekania wszelkiego pieczywa oraz ciast używa wyłącznie poniemieckiego pieca ceramicznego, odbudowanego w 90. latach. To w nim pieczono chleb, jeszcze zanim piekarnię przejął w 1983 roku Bogusław Wąsiewicz.

Piekarnia korzysta także z maszyny z początku ubiegłego wieku, która dzieli ciasto na równe części, a z nich ręcznie wyrabia się bułki, rogale i inne drobne pieczywo. Dzięki piecowi, tradycyjnej recepturze, a także naturalnym składnikom i rezygnacji z wszelkich sztucznych ulepszaczy, pieczywo, jakie możemy kupić w piekarni Wąsiewicz, jest jedyne w swoim rodzaju.