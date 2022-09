Dzik zaatakował dziecko w Legnicy, ciężko rannego 6-letniego chłopca przewieziono do wrocławskiego szpitala Piotr Krzyżanowski

Zdjęcie Piotr Krzyżanowski

W piątek 2 września w pobliżu ogródków działkowych przy ulicy Poznańskiej w Legnicy doszło do ataku dzika na dziecko. 6-letni chłopiec trafił do szpitala we Wrocławiu w ciężkim stanie. Dzika szukają policjanci i strażnicy miejscy.