Dzień Kobiet w Legnickim Centrum Kultury. Kiermasz i inne atrakcje dla legniczanek 12.03 br. Zobaczcie jak było w 2018 r

Impreza zacznie się od pokazu mody flamenco oraz mody codziennej - czyli to, co wszystkie kobiety kochają!

Na Panie czekać będzie kiermasz strojów flamenco oraz autorskiej odzieży rzemieślniczej, odzieży fitness i biżuterii artystycznej.

Ponadto, odbędzie się wystawa fotografii Olimpii Czekałowskiej pn. "Flamenco jest Kobietą".

Przygotowana będzie także strefa dla Kobiet, gdzie Panie będą mogły zapoznać się z ofertami makijażystki, salonu masażu orientalnego, optyka czy florystek.

Dodatkowo pojawi się Ruch kobiet do walki z rakiem Piersi EUROPA DONNA, który zapozna Panie z profilaktyką onkologiczną, a także będzie prowadził zapisy na badanie mammograficzne.

Punktem kulminacyjnym o godzinie 18:00 będzie wyjątkowy koncert Flamenco, podczas którego na scenie wystąpi m.in.: Lila Bochenkiewicz ze Studia Flamenco El Sol.